Головоломка недели: засекайте время – 10 секунд на то, чтобы найти четырех котиков среди тигров

Если вы хотите развлечься не выходя из дома, Развлечения 24 предлагают новую визуальную загадку. Проверьте свое внимание и проведите с пользой свободное время.

Загадки в стиле "ищи и находи" созданы не только для того, чтобы развлечь пользователей сетей. Кроме того, что они вызывают улыбки и поднимают настроение, такие задачи помогают проверить зрение, концентрацию внимания и память. Венгерский художник Гергей Дудаш мастер в этом деле – он постоянно делится новыми головоломками, чем невероятно радует своих поклонников.

Предыдущая Головоломка недели: 99 % пользователей не могут найти морковки среди белок

На первый взгляд, может показаться, что на представленной иллюстрации изображены лишь тигры, однако это далеко не так. На картинке художник спрятал 4 кошек. Задача состоит в том, что найти их нужно всего за 10 секунд. Вы можете искать наперегонки с друзьями или семьей – засекайте время.

Головоломка недели: 10 секунд на то, чтобы найти четырех котиков стад тигров / Фото The Dudolf

Кошки хорошо скрыты на этой иллюстрации и не хотят, чтобы их обнаружили. Поэтому неудивительно, что это удалось не многим людям

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Нашли? Если нет – листайте ниже. Прямо сейчас вы получите ответ, где именно они спрятались.

10 секунд на то, чтобы найти четырех котиков стад тигров / Фото The Dudolf