Загадки у стилі "шукай та знаходь" створені не тільки для того, щоб розважити користувачів мереж. Крім того, що вони викликають посмішки та підіймають настрій, такі задачі допомагають перевірити зір, концентрацію уваги та пам'ять. Угорський художник Гергей Дудаш майстер у цій справі – він постійно ділиться новими головоломками, чим неймовірно тішить своїх шанувальників.

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На перший погляд, може здатися, що на представленій ілюстрації зображені лише тигри, проте це далеко не так. На картинці художник сховав 4 кішок. Завдання полягає в тому, що знайти їх потрібно всього за 10 секунд. Ви можете шукати навипередки з друзями або родиною – засікайте час.

Головоломка тижня: 10 секунд на те, щоб знайти чотирьох котиків черед тигрів / Фото The Dudolf

Кішки добре приховані на цій ілюстрації й не хочуть, щоб їх виявили. Тому не дивно, що це вдалося не багатьом людям

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Знайшли? Якщо ні – гортайте нижче. Прямо зараз ви отримаєте відповідь, де саме вони сховалися.

10 секунд на те, щоб знайти чотирьох котиків черед тигрів / Фото The Dudolf