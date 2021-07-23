В сети показали интересную головоломку, которая поставила пользователей в тупик. Она была создана лондонской компанией Free Office Finder.

Новая загадка может заинтересовать тех, кто вернулся в офис после отпуска, и не может найти вещи на своем офисном столе. Любителям головоломок из серии "Ищи и заходи" предстоит выявить компьютерную мышь, что прячется среди офисного оборудования.

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Засекайте время, ведь известно, что рекорд для решения этой головоломки составляет 64 секунды.



Головоломка недели: загадка на офисную тематику – как быстро вы найдете компьютерную мышь / Фото Daily Mail

Как ваши поиски?

Головоломка недели / Фото Daily Mail

Если вам так и не удалось разглядеть компьютерную мышь в таком беспорядке – посмотрите в правый верхний угол изображения.

Загадка на офисную тематику – как быстро вы найдете компьютерную мышь / Фото Daily Mail

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