Венгерский художник Гергей Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф (Dudolf) каждую неделю рисует новые головоломки. Если вы любите играть в прятки и за неделю успели соскучиться за картинками-загадками – предлагаем вашему вниманию новое задание.

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Несмотря на уровень сложности следующего задания, Развлечения 24 предлагают весело провести время и найти пчелку, у которой нет пары в цветнике.



Головоломка недели: задача – найти пчелу с уникальным узором / Фото The Dudolf

Если вы смогли найти пчелу с уникальным узором на иллюстрации – поздравляем! Но если вам надоели поиски, но вы хотите узнать, где она – ниже есть ответ.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Раскрываем, где спряталась уникальная пчелка.



Задача – найти пчелу с уникальным узором / Фото The Dudolf

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