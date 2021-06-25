Загадками, разделяющими пользователей сети являются математические задачи для детей. Эти простые, на первый взгляд, загадки разделяют людей на несколько лагерей, ведь результаты у всех получаются разные.

Все любят лето, его яркие краски и фрукты. Развлечения 24 решили подарить вам летнее настроение. Очередная головоломка от известного венгерского художника Гергея Дудаша предлагает проверить вашу логику и внимание.

Это интересно Приносят удачу и выигрыш: 5 самых популярных талисманов для гемблеров

На картинке-загадке нужно определить численное значение каждого фрукта.

Головоломка недели: сможете ли вы решить детскую задачу с фруктами / Фото The Dudolf

Все посчитали? Если ответ нет – листайте дальше и найдете правильное решение.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если вам удалось решить эту математическую головоломку без подсказок, то вы большой молодец.

Сможете ли вы решить детскую задачу с фруктами / Фото The Dudolf

​К теме Головоломка недели: найдите 7 отличий