Головоломка недели: проверьте свои навыки концентрации и найдите пустую чашку за 12 секунд

Визуальная головоломка – это задача, для решения которой требуется внимание, а не специальные знания высокого уровня. Однако такие задачи эффективно тренируют мозг и стимулируют его работу.

Приближается зима и начинают появляться тематические визуальные головоломки. Если есть желание отвлечься от бешеного темпа рабочей недели, но провести свободное время интересно, пригодятся загадки с поиском скрытых предметов.

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Известный венгерский иллюстратор Гергей Дудаш каждый раз ставит в тупик своих поклонников, публикуя рисунки со спрятанными на них вещами. Так что будьте готовы найти ответ на следующий вызов художника.

Посмотрите внимательно на изображение. Между кроликом, лисичкой, мишкой и птичкой, которые согреваются теплым чаем и какао, осталась пустая чашка. Сконцентрируйтесь и постарайтесь найти ее менее чем за 12 секунд.



Головоломка недели: найдите пустую чашку за 12 секунд / Фото The Dudolf

Не можете найти пустую чашку? Закройте глаза, немного отдохните и попробуйте снова.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

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Все еще ищете? Не волнуйтесь, ниже есть ответ.

Найдите пустую чашку за 12 секунд / Фото The Dudolf