Головоломка недели: потеряли во время празднования – помогите поросятам найти новогодние шапочки

Начинаем новый год с веселой праздничной головоломки. Проверьте свои навыки концентрации с новым визуальным вызовом.

Мастер по созданию необычных головоломок – венгерский художник Гергей Дудаш, подготовил новогоднюю загадку для своих поклонников. Воодушевленный новогодними праздниками, он придумал новое задание, где среди множества ярких изображенных предметов нужно найти несколько, которые скрываются за всей этой пестротой и повторением одного и того же элемента.

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Задача состоит в том, чтобы найти трех маленьких поросят, которые потеряли праздничные шапочки на картинке. Это будет нелегко – посмотрите очень внимательно на каждое животное, чтобы скрытые элементы на картинке не отвлекали ваше внимание.

Головоломка недели: потеряли во время празднования – помогите поросятам найти шапочки / Фото The Dudolf

Нашли все головные уборы? Еще нет? У вас есть еще один шанс – закройте глаза, сделайте вдох и снова внимательно посмотрите на иллюстрацию.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если вы так и не нашли поросят без колпачков, мы поделимся ответом. После того, как вы их увидите – больше никогда не сможете их развидеть.

Потеряли во время празднования – помогите поросятам найти шапочки / Фото The Dudolf