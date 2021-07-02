У вас хорошая концентрация внимания и зрение? Проверьте насколько вы внимательны с новым испытанием от известного художника.

Венгерский художник Гергей Дудаш, более известный под псевдонимом Дудольф (Dudolf), часто ставит пользователей сети в тупик своими картинками-загадками. Большинство его картинок-головоломок имеют скрытый элемент среди пестрого фона.

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Развлечения 24 предлагают размять мозг с помощью его очередной задачки на внимательность и сообразительность. Задание, как всегда, очень простое: нужно на картинке среди милых тюленей отыскать маршмеллоу.



Головоломка недели: в порядке ли ваше зрение – найдите маршмеллоу, спрятанное среди тюленей / Фото The Dudolf

Ответ будет ждать в конце материала, но раньше времени не подглядывать!



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Уверены, что вы нашли зефирку. Но для успокоения души сообщаем, где она находится.



В порядке ли ваше зрение – найдите маршмеллоу, спрятанное среди тюленей / Фото The Dudolf

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