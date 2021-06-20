Кто не любит решать головоломки и разгадывать загадки? Для любознательных Развлечения 24 подготовили игру из серии "Найди отличия".

Наблюдательность и умение находить даже самые незначительные изменения в привычных вещах – навыки, которые можно и нужно развивать. В играх "Найди отличия" сочетаются яркие картинки, интересное задание и увлекательный процесс поиска. И знакомый нам своими замечательными и веселыми головоломками венгерский художник Гергей Дудаш подготовил новое логическое задание.

Это интересно Приносят удачу и выигрыш: 5 самых популярных талисманов для гемблеров

Правила разгадывания этой головоломки очень просты. На двух одинаковых, на первый взгляд, картинках нужно найти отличия. Задание можно усложнить, если играть вдвоем на скорость.



Головоломка недели: найдите 7 отличий / Фото The Dudolf

Если вы это читаете, то различия замаскированы очень искусно.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Чтобы узнать обо всех – ловите ответ.



Найдите 7 отличий / Фото The Dudolf

К теме Головоломка недели: задача – найти пчелу с уникальным узором