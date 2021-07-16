Головоломка недели: найдете ли вы вишню, до которой не добрался голодный червяк

Венгерский художник Гергей Дудаш не устает интриговать пользователей сети своими яркими загадками. Каждую неделю он радует поклонников головоломками серии "Ищи и находи". А на этот раз поделился еще и видео создания цветной иллюстрации.

Причина популярности головоломок Дудольфа проста – они художественные и яркие, а спрятанные детали очень трудно найти. Однако раз их увидев, потом невозможно "развидеть".

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В следующей головоломке художник изобразил сочные вишни, в которых засели голодные червячки. Они имеют очаровательные выражения лиц и мелкие детали, которые призваны отвлекать внимание. Условие задачи, как всегда, простое – иллюстратор предложил найти единственную вишню, до которой не добрался червь.



Головоломка недели: найдете ли вы вишню, до которой не добрался голодный червь / Фото The Dudolf

Все еще ищете? Не волнуйтесь, ответ будет ниже.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

А вот и ключ к разгадке.



Найдете ли вы вишню, до которой не добрался голодный червь / Фото The Dudolf

Видео создание иллюстрации с вишнями: смотреть онлайн

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