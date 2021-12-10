Визуальные загадки – идеальная альтернатива развлечениям для пользователей, у которых есть свободное время и, которые хотят полезно использовать его.

Если вы в такую погоду остались дома и хотите скоротать время с пользой, венгерский художник Гергей Дудаш подготовил очередную яркую головоломку. Развлечения 24 предлагают своим читателям ненадолго отвлечься от дел и разгадать эту сверхсложную загадку.

К теме Головоломка недели: сверхсложное задание – найдете ли вы четырех петушков и яблоко

На иллюстрации художник изобразил множество птичек красного цвета. И все они похожи на сочные яблоки – 3 плода, которые очень тщательно скрыты. Ключ к победе в этой задаче – внимательно посмотреть на головоломку и увидеть яблоки на картинке.

Головоломка недели: ловушка для глаз – найдете ли вы три яблока, спрятанные между птичками / Фото The Dudolf

Предыдущая Головоломка недели: найдете ли вы на одной иллюстрации семь человек, двух котиков и одну собаку

98% участников не смогли решить эту визуальную загадку. Но ведь вы не входите в их число. Не так ли? Так что еще один разочек внимательнее присмотритесь на изображение.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если же вы не смогли найти яблоки, вам наверняка будет интересно узнать, где они.

Ловушка для глаз – найдете ли вы три яблока, спрятанные между птичками / Фото The Dudolf