Если 7 человек и кошку – мозг находится в лучшем состоянии. 6 человек – это хорошо. 2 или 3 означает, что уму нужна помощь.

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Ответы, как всегда, находятся в самом конце.

Головоломка недели: найдете ли вы на одной иллюстрации семь человек, двух котиков и одну собаку / Фото твиттер

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Головоломка недели: Фото твиттер

Вот эти самые семь человек, две кошки и собака.

Найдете ли вы на одной иллюстрации семь человек, двух котиков и одну собаку / Фото твиттер