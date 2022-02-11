Головоломка недели: в канун всех влюбленных – лишь 5% пользователей нашло сердца среди бабочек

Приближается 14 февраля – день святого Валентина. И редакция Развлечения 24 подготовила новую визуальную головоломку, связанную с этим романтическим праздником.

Новая головоломка – это работа известного венгерского художника и иллюстратора Гергея Дудаша. На кануне праздника всех влюбленных он порадовал своих поклонников очередной загадкой.

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Невооруженным глазом создается впечатление, что на иллюстрации лишь бабочки и другие животные, но это далеко не так. Изображение бросает вызов пользователям найти три сердца среди мира красных насекомых.

Головоломка недели: только 5% читателей нашло сердца среди бабочек / Фото The Dudolf

Задача сложнее, чем кажется, и не всем удалось ее выполнить. Однако, если вы уделите пристальное внимание деталям, вы найдете сердца.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Проверьте точное местоположение сердец на следующей иллюстрации.

Только 5% читателей нашло сердца среди бабочек / Фото The Dudolf