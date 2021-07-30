Головоломка недели: хитрые оптические иллюзии показывают, как изображения могут обмануть глаз

Оптические иллюзии созданы, чтобы сбивать с толку мозг. Новый набор изображений, созданных Gala Spins, поставил пользователей сети в тупик и разделил на 2 лагеря.

Компания Gala Spins создала потрясающие иллюзии, которые бросают вызов любителям разного рода головоломок. Британцам первым показали эти изображения, и спросили у них, что они видят на иллюстрациях. Опрос показал, что цвета и формы могут обмануть глаза. Это доказывает, что наши представления могут сильно отличаться друг от друга.

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После проведенного опроса Gala Spins обратилась за разъяснениями к поведенческому оптометристу Бхавину Шаху. Он объяснил, как и почему люди видят разные изображения и цвета.

Оптические иллюзии возникают, когда не хватает информации или контекста об объекте, поэтому наш мозг должен заполнять пробелы, что означает, что разные люди видят разные вещи,

– пояснил Бхавин Шах.

1. Какую фигуру вы видите?



Головоломка недели: новые хитрые оптические иллюзии показывают, как изображения могут обмануть глаз / Фото Daily Mail

71% пользователей видят на этом изображении желтого мотылька, а 29% видят два лица, смотрящих друг на друга.

Многие люди сначала увидят бабочку, прежде чем сосредоточиться на деталях лиц. Люди склонны к человеческим лицам и всегда тянутся к ним. Есть части мозга, которые специально реагируют на лица, поэтому, как только мы увидим это в иллюзии, мы будем склонны видеть это чаще,

– сказал Бхавин.

2. Какого цвета сумочка?

​Головоломка недели / Фото Daily Mail

Почти две трети (63%) людей видят эту сумочку зеленой, а 37% опрошенных видят ее в синем цвете.

Большинство оптических иллюзий работают, потому что наши глаза воспринимают оптическую информацию из света, а наш мозг эволюционировал, чтобы создавать реальность, основанную на этой информации. Поэтому некоторые люди будут воспринимать цвет, так если бы это было внутреннее освещение, а другие – так если бы оно было уличным, поэтому люди видят разные цвета,

– комментирует оптометрист.

3. Какие точки двигаются больше всего?





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Новые хитрые оптические иллюзии показывают, как изображения могут обмануть глаз / Фото Daily Mail

Если смотреть на цветные изображения с точками на фонах разных цветов, может показаться, что некоторые точки движутся больше, чем другие, а на некоторых точки вообще не двигаются.

Пользователи, которым показали эти иллюзии, сказали диаметрально разное – одни, что оранжевые пятна на фиолетовом фоне движутся быстрее всего, другие, что синие пятна на зеленом фоне кажутся более подвижными, третьи заявили, что наиболее подвижны фиолетовые пятна на синем фоне.

Вращательное движение вызывается обработкой сигнала сложного изображения, особенно в тех частях сетчатки, которые находятся за пределами центральной части зрения, а также очень крошечными движениями глаз. Мозг предполагает, что глаза устойчивы и неподвижны, поэтому он должен предположить, что вместо этого узор должен двигаться, поэтому узор начинает двигаться,

– рассказал Бхавин Шах.

Оптометрист также добавил, что у некоторых людей крошечные движения глаз больше, чем у других, а некоторые более чувствительны к контрасту в узоре, поэтому и бывают разные вариации во внешнем виде движения.

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