Компанія Gala Spins створила приголомшливі ілюзії, які кидають виклик любителям різного роду головоломок. Британцям першим показали ці зображення, та запитали в них, що вони бачать на ілюстраціях. Опитування показало, що кольори і форми можуть обдурити очі. Це доводить, що наші уявлення можуть сильно відрізнятися один від одного.

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Після проведеного опитування Gala Spins звернулася за роз'ясненнями до поведінкового оптометриста Бхавіна Шаха. Він пояснив, як і чому люди бачать різні зображення і кольори.

Оптичні ілюзії виникають, коли не вистачає інформації або контексту про об'єкт, тому наш мозок повинен заповнювати прогалини, що означає, що різні люди бачать різні речі,

– пояснив Бхавін Шах.

1. Яку фігуру ви бачите?



Головоломка тижня: нові хитрі оптичні ілюзії показують, як зображення можуть обдурити око / Фото Daily Mail

71% користувачів бачать на цьому зображенні жовтого метелика, а 29% бачать дві особи, що дивляться один на одного.

Багато людей спочатку побачать метелика, перш ніж зосередитися на деталях осіб. Люди схильні до людських облич і завжди тягнуться до них. Є частини мозку, які спеціально реагують на обличчя, тому, як тільки ми побачимо це в ілюзії, ми будемо схильні бачити це частіше,

– сказав Бхавін.

2. Якого кольору сумочка?



Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Майже дві третини (63%) людей бачать цю сумочку зеленою, а 37% опитаних бачать її у синьому кольорі.

Більшість оптичних ілюзій працюють, тому що наші очі сприймають оптичну інформацію зі світла, а наш мозок еволюціонував, щоб створювати реальність, засновану на цій інформації. Тож деякі люди будуть сприймати колір, так якби це було внутрішнє освітлення, а інші – так якби воно було вуличним, тому люди бачать різні кольори,

– коментує оптометрист.

3. Які точки рухаються найбільше?







Нові хитрі оптичні ілюзії показують, як зображення можуть обдурити око / Фото Daily Mail

Якщо дивитись на кольорові зображення з крапками на фонах різних кольорів, може здатися, що деякі крапки рухаються більше, ніж інші, а на деяких крапки взагалі не рухаються.

Користувачі, яким показали ці ілюзії, сказали діаметрально різне – одні, що помаранчеві плями на фіолетовому тлі рухаються найшвидше, інші, що сині плями на зеленому тлі здаються більш рухомими, треті заявили, що найбільш рухомі фіолетові плями на синьому тлі.

Обертальний рух викликається обробкою сигналу складного зображення, особливо в тих частинах сітківки, які знаходяться за межами центральної частини зору, а також дуже крихітними рухами очей. Мозок припускає, що очі стійкі і нерухомі, тому він повинен припустити, що замість цього візерунок повинен рухатися, тому візерунок починає рухатися,

– розповів Бхавін Шах.

Оптометрист також додав, що деякі люди мають крихітні рухи очей більше, ніж інші, а деякі більш чутливі до контрасту у візерунку, тому і бувають різні варіації у зовнішньому вигляді руху.

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