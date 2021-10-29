Черные котики давно заслужили сомнительную славу. По поверью, считается, будто черные кошки могут принести неудачи и проблемы. Поэтому Хэллоуин никак не может пройти без участия черных котиков.

На протяжении многих лет черные кошки были окружены мифами и предрассудками, из-за чего они приобрели такую репутацию. И давайте смотреть правде в глаза: даже люди, далекие от предрассудков, инстинктивно вздрагивают при виде черной кошки или поплюют через плечо, когда ей вздумается перейти дорогу.

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Цифровое PR-агентство JBH создало головоломку, в которой предлагает найти черную кошку среди моря разноцветных котят. Большинство людей могут найти его менее чем за 4 секунды – попробуйте и убедитесь сами.

Головоломка недели: в черной-черной комнате спрятана черная-черная кошка / Фото JBH

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Головоломка недели / Фото JBH

Так где прячется черная кошка?



В черной-черной комнате спрятана черная-черная кошка / Фото JBH

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