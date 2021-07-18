Глава жюри ошибочно заблаговременно объявил победителя Каннского фестиваля: курьезное видео

Ведущая Каннского фестиваля на французском языке с частичным переводом на английский попросила председателя жюри назвать "Гервый приз вечера". Но что-то пошло не так.

"Первый приз вечера" на церемонии награждения означал объявление победителя первой номинации – "Лучший актер". Однако председатель жюри Спайк Ли воспринял эту просьбу за провозглашение "Первого места".

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Поэтому Спайк Ли объявил название картины, получившей главный приз – "Титан" Джулии Дюкорно. В момент объявления воцарилось замешательство и его прервали остальные члены жюри. После этого Спайк Ли призвал обращаться к нему по-английски, чтобы путаница не повторилась.

За 63 года жизни я узнал, что у людей есть второй шанс, это мой второй шанс. Прошу прощения за ошибку. Ночью это заняло много времени, я понимаю, это было не специально,

– сказал Спайк Ли, приступив к объявлению следующего приза.

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