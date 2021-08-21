Глава Всеукраинской Ассоциации Гемблинга рассказал, почему НАБУ провело обыски в КРАИЛ

Вчера, 20 августа, в СМИ появилась информация о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в киевском офисе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а председателя Комиссии задержали за получение взятки. Это прокомментировал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе.

Кучухидзе опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором подтвердил факт обысков КРАИЛ. Вместе с тем он опроверг информацию о задержании и заведении уголовного дела на голову КРАИЛ Ивана Рудого.

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То, что проводят обыски в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей – это правда, но просьба распространять правдивую информацию: по главе Комиссии Ивану Рудому нет никакого открытого дела и его не задерживали,

– написал Антон Кучухидзе.

Антон Кучухидзе отметил, что у правоохранителей есть вопросы к другому члену Комиссии. Как позже сообщили в НАБУ, одного из действующих членов КРАИЛ действительно задержали во время получения взятки в размере 90 000 долларов. Госслужащий требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий на ведение игорного бизнеса.

Информацию о существовании системы получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах в КРАИЛ детективы НАБУ получили летом 2021 года. В рамках проведенного после этого расследования удалось задокументировать факты того, что задержанный член Комиссии предложил дать ему взятку. Взамен он обещал принятие решений о соответствии помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении, а также выдачу лицензий на право осуществления в них игорной деятельности.

Такой комплекс услуг чиновник оценил в 90 000 долларов. Его задержали прямо в процессе получения денег. В НАБУ отмечают, что чиновник на момент совершения преступления исполнял обязанности главы КРАИЛ. Следственные действия продолжаются.

Текст публикации главы Ukrainian Gambling Council Антона Кучухидзе:

Друзья, делюсь информацией, чтобы не было манипуляций.

То, что проводятся обыски в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей – это правда, но просьба распространять правдивую информацию: по главе Комиссии Ивану Рудому нет никакого открытого дела и его не задерживали, как об этом пишет ZN.UA.

С того, что удалось узнать, у правоохранителей есть вопрос к одному из членов Комиссии. Когда узнаю больше деталей, сообщу.

Коллег со ZN.UA прошу отредактировать информацию.

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