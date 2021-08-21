Кучухідзе опублікував у своєму фейсбуці допис, в якому підтвердив факт обшуків КРАІЛ. Разом із тим він спростував інформацію про затримання та заведення кримінальної справи на голову КРАІЛ Івана Рудого.

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Те, що проводять обшуки в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей – це правда, але прохання розповсюджувати правдиву інформацію: на голову Комісії Івана Рудого немає ніякої відкритої справи і його не затримували,

– написав Антон Кучухідзе.

Антон Кучухідзе зазначив, що у правоохоронців є питання до іншого члена Комісії. Як пізніше повідомили в НАБУ, одного із чинних членів КРАІЛ справді затримали під час отримання хабаря у розмірі 90 000 доларів. Держслужбовець вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій на ведення грального бізнесу.

Інформацію про існування системи одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у КРАІЛ детективи НАБУ отримали влітку 2021 року. У межах проведеного після цього розслідування вдалося задокументувати факти того, що затриманий член Комісії запропонував надати йому хабар. В обмін на це він обіцяв ухвалення рішень про відповідність приміщень в Чернігівській і Запорізькій областях для організації і проведення азартних ігор у гральному закладі, а також надання ліцензій на право здійснення у них гральної діяльності.

Такий комплекс послуг чиновник оцінив у 90 000 доларів. Його затримали просто у процесі отримання грошей. У НАБУ зазначають, що посадовець на момент вчинення злочину виконував обов'язки голови КРАІЛ. Слідчі дії тривають.

Текст публікації голови Ukrainian Gambling Council Антона Кучухідзе:

Друзі, ділюся інформацією, щоб не було маніпуляцій.

Те, що проводяться обшуки в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей – це правда, але прохання поширювати правдиву інформацію: на голову Комісії Івана Рудого немає ніякої відкритої справи і його не затримували, як про це пише ZN.UA.

З того, що вдалося дізнатися, у правоохоронців є питання до одного з членів Комісії. Коли дізнаюся більше деталей, повідомлю.

Колег зі ZN.UA прошу відредагувати інформацію.

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