В Германии выбросили в мусорку драгоценные картины 17 века

В мае в мусорном баке на станции техобслуживания неподалеку от Вюрцбурга в Баварии нашли 2 старинных и очень ценных картины в рамах. Мужчина, обнаруживший их, отнес полотна в полицию.

Специалисты предполагают, что картины написаны известными художниками 17 века – нидерландским художником Самуэлем ван Хогстратеном и итальянским художником Пьетро Белотти. Первоначальная оценка искусствоведа показала, что оба полотна являются оригинальными.

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Что известно про картины



Картина Самуэля ван Хогстратена / Фото Polizei Köln

Первая картина – портрет мальчика в красной шляпе, автором которого является Самуэль ван Хогстратен. Точная дата ее создания неизвестна, но художник активно занимался творчеством в период 1627 – 1678 годов. Второе полотно – автопортрет итальянца Пьетро Беллоти, который жил с 1625 до 1700 года.



Автопортрет Пьетро Беллоти / Фото Polizei Köln

Эти картины имеют большую художественную и материальную ценность. Одна из работ Самуэля ван Хогстратена в 2019 году ушла с молотка на лондонском аукционе Bonhams за 50 062 фунтов стерлингов (почти 70 тысяч долларов или 1,9 миллиона гривен). Это дает основания предполагать, что найденная картина также может стоить больших денег.

Сейчас полиция Кельна пытается найти хоть какую-то информацию об этих картинах, их владельцах и том, как полотна оказались в мусорном баке.

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