Гениальные инженеры: 15 людей, которые креативно разрешили свои проблемы и рассмешили сеть

В жизни нередко случаются проблемы, которые вызывают определенные трудности и неудобства. Все мы стараемся их улаживать, но есть люди, которые делают это особенно изобретательно.

На развлекательном портале Reddit есть отдельное раздел, где публикуют фотографии их креативных решений. Они несомненно вызывают восхищение. Несмотря на то, что эти идеи часто довольно простые и очевидные, придумать такое сможет не каждый.

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"Не заметил этого, когда переезжал"

Фото Reddit / natcatbobat

"Ровно, как по мне"

Фото Reddit / lubberline

"Спросил у брата, зачем ему такая вилка. Он показал мне это"

Фото Reddit / projectolivine

"Защита от побега"

Фото Reddit / Lietuvis9

"Очки сломались не вовремя"

Фото Reddit / danielaniq28

"Когда не хочется грести"

Фото Reddit / ostekages

"Он приклеил телефон к лицу скотчем, чтобы играть в Xbox и разговаривать"

Фото Reddit / Caffeinequeen86

"Это считается?"

Фото Reddit / nox011

"Он опередил свое время"

Фото Reddit / bjs1023113

"Защита от кражи"

Фото Reddit / saltypotato-612

"Проблема решена, сток работает"

Фото Reddit / tsmeagain

"Засчитано"

Фото Reddit / PlopPlopFizzFizzzz

"Чешская инженерия"

Фото Reddit / TemporaryAccount-tem

"В этом есть смысл"

Фото Reddit / Flimsy_Researcher

Как уберечь дрон от падения в реку

Фото Reddit / DampfJaguar0674