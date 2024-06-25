Активный отдых на воде: где поплавать на байдарках в Киеве

Киев – столица Украины, которая не только поражает своей историей и архитектурой, но и предлагает многочисленные возможности для активного отдыха на воде. Катание на байдарках становится все более популярным среди местных жителей и туристов.

В материале Развлечения 24 рассмотрим лучшие места для водных приключений в Киеве.

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Река Днепр является главной водной артерией Киева, которая предлагает множество возможностей для активного отдыха на воде. От экстремального рафтинга до спокойного сплава на байдарках – здесь каждый найдет развлечение по душе, наслаждаясь живописными пейзажами и свежим воздухом. Особенно популярны маршруты возле Труханова острова и вокруг Южного моста. Ниже вы найдете основные места для катания на байдарках и каяках.

Труханов остров

Труханов остров расположен в самом сердце Киева, недалеко от центральных районов города. Это популярное место для отдыха на воде благодаря своим спокойным водам и красивым пейзажам.

Цены:

Аренда байдарки: От 200 до 300 гривен за час.

Экскурсии на байдарках: От 500 до 700 гривен за двухчасовую экскурсию.

Преимущества:

Легкий доступ из любой части города.

Развитая инфраструктура с многочисленными прокатными точками.

Отличные условия для новичков и семейного отдыха.



Сплав на каяках и сапах на Трухановом острове / Фото из инстаграма amigostour.kiev.ua

Оболонская набережная

Описание: Оболонская набережная - это современная зона отдыха, где можно арендовать байдарки и каяки и насладиться прогулками по воде. Это место также известно своими ресторанами и кафе, где можно отдохнуть после активного дня.

Цены:

Аренда байдарки: От 250 до 350 гривен в час.

Групповые экскурсии: От 600 до 800 гривен за двухчасовую экскурсию.

Преимущества:

Близость к метро и удобный доступ.

Развитая инфраструктура с многочисленными ресторанами и кафе.

Возможность комбинировать водные развлечения с другими видами активного отдыха.

Гидропарк

Гидропарк - это популярный парк развлечений и отдыха, расположенный на Днепре. Здесь можно арендовать байдарки и каяки и насладиться живописными видами на реку и окрестности.

Цены:

Аренда байдарки: От 200 до 300 гривен в час.

Туристические маршруты: От 500 до 700 гривен за двухчасовое путешествие.

Преимущества:

Большое количество развлечений и аттракционов для всей семьи.

Отличные условия для водного отдыха.

Удобное расположение недалеко от метро.



Прокат каноэ в Киеве / Фото Mixsport

Днепр

Река Днепр предлагает широкий спектр возможностей для водного отдыха, включая экстремальный рафтинг и спокойный сплав на байдарках. Маршруты возле Труханова острова и вокруг Южного моста особенно популярны благодаря своим живописным пейзажам.

Цены:

Аренда байдарки: От 200 до 350 гривен в час.

Экскурсии на байдарках: От 500 до 800 гривен за двухчасовое путешествие.

Преимущества:

Разнообразные маршруты для разного уровня подготовки.

Впечатляющие виды на город и природу вокруг.

Возможность организовать как короткие прогулки, так и длительные экспедиции.

Независимо от вашего уровня подготовки, в столице найдется место, которое соответствует вашим потребностям и желаниям. Посетите Труханов остров, Оболонскую набережную, Гидропарк или просто выберите маршрут на Днепре и наслаждайтесь водными приключениями в Киеве.