У матеріалі Розваги 24 розглянемо найкращі місця для водних пригод у Києві.

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Річка Дніпро є головною водною артерією Києва, яка пропонує безліч можливостей для активного відпочинку на воді. Від екстремального рафтингу до спокійного сплаву на байдарках – тут кожен знайде розвагу до душі, насолоджуючись мальовничими краєвидами та свіжим повітрям. Особливо популярними є маршрути біля Труханового острова та навколо Південного мосту. Нижче ви знайдете основні місця для катання на байдарках та каяках.

Труханів острів

Труханів острів розташований у самому серці Києва, недалеко від центральних районів міста. Це популярне місце для відпочинку на воді завдяки своїм спокійним водам і красивим краєвидам.

Ціни:

Оренда байдарки: Від 200 до 300 гривень за годину.

Екскурсії на байдарках: Від 500 до 700 гривень за двогодинну екскурсію.

Переваги:

Легкий доступ з будь-якої частини міста.

Розвинена інфраструктура з численними прокатними точками.

Чудові умови для новачків та сімейного відпочинку.



Сплав на каяках та сапах на Трухановому острові / Фото з інстаграму amigostour.kiev.ua

Оболонська набережна

Опис: Оболонська набережна — це сучасна зона відпочинку, де можна орендувати байдарки та каяки і насолодитися прогулянками по воді. Це місце також відоме своїми ресторанами та кафе, де можна відпочити після активного дня.

Ціни:

Оренда байдарки: Від 250 до 350 гривень за годину.

Групові екскурсії: Від 600 до 800 гривень за двогодинну екскурсію.

Переваги:

Близькість до метро та зручний доступ.

Розвинена інфраструктура з численними ресторанами та кафе.

Можливість комбінувати водні розваги з іншими видами активного відпочинку.

Гідропарк

Гідропарк — це популярний парк розваг та відпочинку, розташований на Дніпрі. Тут можна орендувати байдарки та каяки і насолодитися мальовничими видами на річку та околиці.

Ціни:

Оренда байдарки: Від 200 до 300 гривень за годину.

Туристичні маршрути: Від 500 до 700 гривень за двогодинну подорож.

Переваги:

Велика кількість розваг та атракціонів для всієї родини.

Чудові умови для водного відпочинку.

Зручне розташування неподалік від метро.



Прокат каноє у Києві / Фото Mixsport

Дніпро

Річка Дніпро пропонує широкий спектр можливостей для водного відпочинку, включаючи екстремальний рафтинг та спокійний сплав на байдарках. Маршрути біля Труханового острова та навколо Південного мосту є особливо популярними завдяки своїм мальовничим краєвидам.

Ціни:

Оренда байдарки: Від 200 до 350 гривень за годину.

Екскурсії на байдарках: Від 500 до 800 гривень за двогодинну подорож.

Переваги:

Різноманітні маршрути для різного рівня підготовки.

Вражаючі краєвиди на місто та природу навколо.

Можливість організувати як короткі прогулянки, так і тривалі експедиції.

Незалежно від вашого рівня підготовки, у столиці знайдеться місце, яке відповідає вашим потребам та бажанням. Відвідайте Труханів острів, Оболонську набережну, Гідропарк або просто оберіть маршрут на Дніпрі і насолоджуйтеся водними пригодами у Києві.