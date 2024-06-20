Как и где уютно провести выходные под Киевом – читайте в материале Развлечения 24.

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В окрестностях Киева есть множество интересных мест, где можно насладиться природой, отдохнуть с друзьями или провести романтическое время вдвоем. От уютных парков до исторических памятников – здесь каждый найдет что-то для себя.

Каневский природный заповедник

Каневский природный заповедник – это уникальное место, где можно насладиться красотой природы и окунуться в историю и культуру Украины. Пешие прогулки, наблюдения за птицами и посещение исторических памятников подарят вам незабываемые впечатления и помогут лучше понять многогранный мир украинской природы и наследия.

Рядом с Каневским природным заповедником находится место, где похоронен великий украинский поэт и художник Тарас Шевченко. Это место имеет не только историческое, но и культурное значение для Украины.



Каневский природный заповедник / Фото IGotoWorld

Как доехать: На автомобиле: От Киева до Канева примерно 130 километров. Езжайте по трассе Н01 (Киев – Знаменка) до Канева. После въезда в Канев придерживайтесь указателей к природному заповеднику.

От Киева до Канева примерно 130 километров. Езжайте по трассе Н01 (Киев – Знаменка) до Канева. После въезда в Канев придерживайтесь указателей к природному заповеднику. Автобусом: От центрального автовокзала Киева регулярно отправляются автобусы в Канев. С автостанции в Каневе можно добраться до заповедника на местном транспорте или такси.

Межигорье

Резиденция "Межигорье" поражает своим роскошным парком, озерами и архитектурными шедеврами. Прогулка по территории позволит насладиться красотой природы и историческими памятниками.

А аренда велосипедов позволит объехать всю территорию и увидеть ее живописные уголки. Кроме того, на территории есть много мест, где можно устроить пикник и насладиться видом на Днепр.

Как доехать: Автомобилем: От Киева до Межигорья примерно 25 километров. Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода. Далее следуйте указателям к резиденции.

От Киева до Межигорья примерно 25 километров. Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода. Далее следуйте указателям к резиденции. Общественным транспортом: Из Киева до Вышгорода можно добраться на автобусе или маршрутке с площади Шевченко. В Вышгороде садитесь на маршрутку или такси до Межигорья.

Голубые озера

Голубые озера, расположены недалеко от Киева, стали излюбленным местом отдыха для многих жителей столицы и туристов. Эти озера известны своей кристально чистой водой и живописными видами, что делает их идеальными для проведения выходных на природе.

Кроме купания, Голубые озера предлагают множество водных развлечений, таких как катание на байдарках, лодках и водных велосипедах. Также Голубые озера окружены густыми лесами, что создает уютную и спокойную атмосферу, идеальную для отдыха.



Голубые озера под Киевом / Фото "ТамТур"

Как доехать: На автомобиле: От Киева до Голубых озер примерно 60 километров. Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода, затем придерживайтесь указателей на Петровке.

От Киева до Голубых озер примерно 60 километров. Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода, затем придерживайтесь указателей на Петровке. Общественным транспортом: Из Киева до села Петровцы можно добраться на автобусе или маршрутке с площади Шевченко. Далее – пешком или на такси до озер.

Сухолучье

Сухолучье – это живописный уголок природы неподалеку от Киева, который предлагает посетителям разнообразные возможности для активного и спокойного отдыха. Резиденция в Сухолучье расположена на территории большого лесного массива, что создает идеальные условия для тех, кто стремится убежать от городской суеты и насладиться красотой природы.

Сухолучье предлагает отличные условия для рыбалки. Расположенное на берегах Днепра, это место привлекает рыбаков своей богатой ихтиофауной и живописными видами.

Как доехать: На автомобиле: От Киева до Сухолучья примерно 50 километров. Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода. После Вышгорода продолжайте движение в направлении Дымера, далее следуйте указателям на Сухолучье.

От Киева до Сухолучья примерно 50 километров. Езжайте по трассе Р02 (Киев – Овруч) в направлении Вышгорода. После Вышгорода продолжайте движение в направлении Дымера, далее следуйте указателям на Сухолучье. Общественным транспортом: Из Киева до Вышгорода можно добраться на автобусе или маршрутке с площади Шевченко. В Вышгороде садитесь на автобус или маршрутку до Дымера, а затем – на местный транспорт или такси до Сухолучья.

Пирогов (Национальный музей народной архитектуры и быта Украины)

Музей Пирогово – это уникальное место, где оживает история и культура Украины. Здесь можно не только увидеть архитектурные шедевры и предметы быта прошлых веков, но и принять участие в многочисленных мероприятиях, позволяющих почувствовать дух украинских традиций.

Одна из главных целей музея – сохранение и популяризация украинских народных ремесел. Для этого здесь регулярно проводятся мастер-классы.

Также музей Пирогов регулярно становится местом проведения различных фестивалей и ярмарок, которые привлекают тысячи посетителей. Эти события позволяют окунуться в праздничную атмосферу, насладиться традиционной музыкой, танцами и кулинарией.



Музей Пирогов / Фото Inclusive Travels in Ukraine

Как доехать: На автомобиле: От центра Киева до Пирогова примерно 15 километров. Езжайте по ул. Саперно-Слободская в направлении Одесской трассы (М05), затем придерживайтесь указателей на музей.

От центра Киева до Пирогова примерно 15 километров. Езжайте по ул. Саперно-Слободская в направлении Одесской трассы (М05), затем придерживайтесь указателей на музей. Общественным транспортом: От станции метро "Ипподром" или "Выставочный центр" едут маршрутки №172 и №156 до остановки "Музей Пирогов". Можно также воспользоваться троллейбусами №11 или №12 до конечной остановки.

Как мы видим, вокруг Киева есть множество мест, которые идеально подходят для отдыха на выходные. Независимо от того, планируете вы поездку с друзьями или романтический уик-энд вдвоем, вы найдете много интересных локаций, где можно насладиться природой, культурой и активным отдыхом. Выбирайте место, которое вам по душе, и отправляйтесь в увлекательное путешествие!