"Гарри Поттер" в стиле киберпанк: нейросеть создала впечатляющий и эффектный трейлер

Нейросеть создала интересный трейлер "Гарри Поттер" в стиле киберпанк. В ролике изображены популярные герои в совершенно новом облике.

В новом антураже знакомые всем персонажи выглядят довольно интригующе. Так, созданный искусственным интеллектом трейлер появился в инстаграме на странице AI with GenXi.

Смотрите также "Приключения Санта-Клауса": мужчина застрял в трубе при попытке ограбления казначейства

"Гарри Поттер" в стиле киберпанк

Отметим, что созданный ИИ ролик, опубликован с названием Harry Potter 2077: The Nexus of the Worlds. Собственно, это как вариация на тему того, как бы выглядел магический мир Джоан Роулинг в будущем. В частности, через несколько десятилетий.

Сам трейлер длится около 2 минут. На сгенерированных изображениях можно увидеть знакомых всем и каждому персонажей: Гарри Поттера, Северуса Снейпа, Гермиону Грейнджер, Рона Уизли, Волдеморта, Дамблдора и даже сову-почтальона.

В этом коротком видео привычные миллионам зрителей герои предстают в образе полуроботов, которые существуют в мрачном высокотехнологичном мире.

Трейлер "Гарри Поттера" в стиле киберпанк: смотрите видео