"Гаррі Поттер" у стилі кіберпанк: нейромережа створила вражаючий та ефектний трейлер

Нейромережа створила цікавий трейлер "Гаррі Поттер" у стилі кіберпанк. В ролику зображено популярних героїв в абсолютно новій подобі.

В новому антуражі знайомі усім персонажі виглядають досить інтригуючо. Так, створений штучним інтелектом трейлер з'явився у інстаграмі на сторінці AI with GenXi.

"Гаррі Поттер" у стилі кіберпанк

Зазначимо, що створений ШІ ролик, опублікований із назвою Harry Potter 2077: The Nexus of the Worlds. Власне, це як варіація на тему того, як би виглядав магічний світ Джоан Роулінг у майбутньому. Зокрема, через кілька десятиліть.

Сам трейлер триває близько 2 хвилин. На згенерованих зображеннях можна побачити знайомих всім і кожному персонажів: Гаррі Поттера, Северуса Снейпа, Герміону Грейнджер, Рона Візлі, Волдеморта, Дамблдора й навіть сову-поштарку.

У цьому короткому відео звичні мільйонам глядачів герої постають в образі напівроботів, які існують у похмурому високотехнологічному світі.

Трейлер "Гаррі Поттера" у стилі кіберпанк: дивіться відео