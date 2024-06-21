Разогрев перед матчем: подборка анекдотов про футбол, которые точно поднимут настроение
Футбол –это больше, чем просто игра. Это настоящая страсть, которая объединяет миллионы людей по всему миру. Он вызывает бурю эмоций, от радости победы до горечи поражения, и создает незабываемые моменты, которые остаются в сердце на всю жизнь. А еще, как ни странно, футбол порождает множество анекдотов и мемов.
Вот подборка лайтовых анекдотов о футболе от Развлечения 24, которые подарят вам улыбку и поднимут настроение.
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– Ваш тренер что-то понимает в футболе?
– Конечно! Перед каждой игрой он объясняет нам, как мы можем выиграть, а потом после игры анализирует, почему мы проиграли.
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"Опять придется жить от зарплаты до зарплаты", – вздохнул Месси, подписывая новый контракт.
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Мужчины! Это действительно работает! Когда я сказал жене: "Дорогая, переключай канал, там начинается твой любимый сериал".
Она ответила: "Не командуй!", И из вредности продолжила смотреть со мной футбол!
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Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубком.
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Когда футболист напивается – он звонит бывшему тренеру.
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Я вкусно готовлю, чиню розетки и вкручиваю лампочки, регулярно прочищаю засоры в ванной, выношу мусор, прибиваю полки, не интересуюсь футболом... слушайте, да я была бы просто идеальным мужиком!
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– Ты вчера футбол смотрел?
– Да, до двух часов ночи.
– Как так? Ведь матч в половине двенадцатого закончился!
– А пиво осталось!
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У вратаря футбольного клуба даже на телефоне много пропущенных.
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Муж с женой на кухне. Вдруг через стену:
– Идиоты!
Муж – жене:
– Включи телевизор, совсем забыл, там же наши в футбол играют.
Шутки про игроков, тренеров, комментаторов и болельщиков поднимают настроение и делают просмотр матчей еще более увлекательным. Надеемся, эта подборка анекдотов добавила вам немного радости и смеха. Наслаждайтесь футболом и не забывайте делиться хорошим настроением с друзьями!