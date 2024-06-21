Вот подборка лайтовых анекдотов о футболе от Развлечения 24, которые подарят вам улыбку и поднимут настроение.
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– Ваш тренер что-то понимает в футболе?
– Конечно! Перед каждой игрой он объясняет нам, как мы можем выиграть, а потом после игры анализирует, почему мы проиграли.
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"Опять придется жить от зарплаты до зарплаты", – вздохнул Месси, подписывая новый контракт.
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Мужчины! Это действительно работает! Когда я сказал жене: "Дорогая, переключай канал, там начинается твой любимый сериал".
Она ответила: "Не командуй!", И из вредности продолжила смотреть со мной футбол!
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Кот футболиста никогда не спит, свернувшись клубком.
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Когда футболист напивается – он звонит бывшему тренеру.
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Я вкусно готовлю, чиню розетки и вкручиваю лампочки, регулярно прочищаю засоры в ванной, выношу мусор, прибиваю полки, не интересуюсь футболом... слушайте, да я была бы просто идеальным мужиком!
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– Ты вчера футбол смотрел?
– Да, до двух часов ночи.
– Как так? Ведь матч в половине двенадцатого закончился!
– А пиво осталось!
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У вратаря футбольного клуба даже на телефоне много пропущенных.
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Муж с женой на кухне. Вдруг через стену:
– Идиоты!
Муж – жене:
– Включи телевизор, совсем забыл, там же наши в футбол играют.
Шутки про игроков, тренеров, комментаторов и болельщиков поднимают настроение и делают просмотр матчей еще более увлекательным. Надеемся, эта подборка анекдотов добавила вам немного радости и смеха. Наслаждайтесь футболом и не забывайте делиться хорошим настроением с друзьями!