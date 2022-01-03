С функцией обогрева: котики оккупируют спутниковые тарелки Илона Маска Starlink

У Аарона Тейлора, проживающего в Канаде, почти перестал работать интернет. Причиной этого стали ... пушистые домашние любимцы.

Из-за ремонта дома канадец Аарон Тейлор вынес спутниковую тарелку Starlink во двор. Чтобы в ней не скапливался снег и лед, она имеет функцию подогрева при холодной температуре.

Это интересно Коты – это жидкость: художник делает остроумные скульптуры пушистиков

Starlink Илона Маска привлек котиков Аарона – вероятно, они приняли ее за теплую батарею. 1 января мужчина рассказал об этом в своем твиттере и опубликовал фотодоказательство. На фото дворовые коты захватили его спутниковую тарелку – ведь она идеально подходит для лежания. Из-за этого, скорость интернета сильно упала.

Starlink отлично работает, пока кошки не обнаружат, что тарелка выделяет немного тепла в холодные дни,

– подписал твит Аарон Тейлор.

Что меня больше всего удивляет, у них есть свой отапливаемый кошачий домик с водой и едой, но в -25 они решили устроиться на тарелке Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой домик,

– написал Тейлор.

Фото с котиками сразу стало вирусным – фанатам технологий понравилось, как животные греются в спутниковой тарелке Starlink. Кроме того, на твит обратил внимание сам Илон Маск – он отреагировал на публикацию Аарона лайком.