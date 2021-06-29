Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую деньгами: почему он не сможет их потратить
Источник:Sud Ouest
Мужчина из французского города Бордо приобрел на блошином рынке дешевую статуэтку слона. Позже, когда он подробно рассматривал свой новый сувенир, мужчине удалось его открыть. То, что было внутри, поразило его.
В статуэтке было несколько пачек евров банкнот разного номинала. Как стало известно позже, в сумме там было 85 000 евро (более 2,7 миллиона гривен). Однако радоваться за француза-счастливчика рано – распоряжаться деньгами он не сможет.
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Мужчина решил передать свою находку полиции, ведь такой джекпот сложно скрыть или незаметно потратить. Также он предположил, что эти деньги могли иметь связь с преступниками или наркоторговцами.
Полиция начала расследование. Судмедэксперты внимательно исследовали купюры и саму статуэтку, чтобы попытаться найти человека, которому она принадлежала. Позже деньги переместили в Государственный фонд депозитов и консигнаций на хранение. Они будут там, пока правоохранители не выяснят их происхождения.
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