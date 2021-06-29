В статуэтке было несколько пачек евров банкнот разного номинала. Как стало известно позже, в сумме там было 85 000 евро (более 2,7 миллиона гривен). Однако радоваться за француза-счастливчика рано – распоряжаться деньгами он не сможет.

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Мужчина решил передать свою находку полиции, ведь такой джекпот сложно скрыть или незаметно потратить. Также он предположил, что эти деньги могли иметь связь с преступниками или наркоторговцами.

Полиция начала расследование. Судмедэксперты внимательно исследовали купюры и саму статуэтку, чтобы попытаться найти человека, которому она принадлежала. Позже деньги переместили в Государственный фонд депозитов и консигнаций на хранение. Они будут там, пока правоохранители не выяснят их происхождения.

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