Во Франции во время ремонта дома нашли редкие золотые монеты на сумму 1 000 000 евро

Ящик с большим количеством редких золотых монет, отчеканенных еще до Французской революции конца 18 века, нашли мастера во время ремонте в доме семьи из французского города Кемпер. Это случилось еще в 2019 году, но о находке стало известно только сейчас – когда владельцы решили продать монеты.

Когда-то это сокровище, вероятно, принадлежало богатому торговцу или землевладельцу. Всего там было 239 золотых монет. Четыре из них владельцы оставили себе на память, а остальные – продали на аукционе Ivoire / Deloys в Анжере 29 сентября.

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Изначально эксперты оценили монеты в 250 – 300 тысяч евро (7,7 – 9,2 миллиона гривен), но результат превзошел ожидания. Они ушли с молотка на общую сумму более 1 миллиона евро (30,8 миллиона гривен).

Доход разделят между собственниками дома и тремя мастерами, которые обнаружили драгоценный клад в стене. Кому и сколько достанется – не разглашают.

Одним из самых дорогих лотов оказался золотой луидор 1646 года с изображением Людовика XIV. Торги за него начались со ставки в 8 тысяч евро (246,5 тысячи гривен), а завершились продажей за 46 тысяч евро (1,4 миллиона гривен). За столько же продали и другую монету 1640 года с портретом Людовика XIII.



Самые дорогие монеты из коллекции / Фото Ivoire / Deloys

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