Фильмы ужасов могут помочь справиться с тревожным расстройством: новое исследование

Ученые рассказали, что хорроры могут помочь психическому здоровью. Исследователи считают, что страшные кинокартины способны дать эмоциональную разрядку и снять ментальное напряжение.

К такому выводу пришли психологи из Чикагского университета. Они утверждают, что просмотр сериалов и фильмов в жанре ужасов помогает некоторым людям справляться с тревожным расстройством, а также пережить страх и волнение в реальной жизни.

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Психика людей с тревожным расстройством воспринимает повседневные события как некую серьезную угрозу, из-за чего пациент не может успокоиться и чувствует себя обреченным. А хорроры способны дать эмоциональную разрядку. Ведь столкнувшись с чем-то ужасным, человек пытается убежать или скрыться. Фильмы ужасов переключают внимание человека, вызывают страх, а затем расслабление.

Таким образом фильмы ужасов помогают отвлечь мозг от внешних раздражителей, переключив внимание на сюжет. Кроме того, они помогают человеку понять, что причины повседневной тревоги могут быть такими же нереальными, как и чудовища на экране.

Если кто-то испытывает беспокойство, он может обнаружить, что ужас помогает ему перестать думать о других вещах в своей жизни. Ужас заставляет зрителя сосредоточиться – монстр на экране притягивает нас и фокусирует наше внимание,

– говорит один из исследователей Колтан Скривнер.

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