Фестиваль соломенных скульптур: гигантские орел и краб поселились в японском парке
Источник:colossal
Каждый год на прибрежном регионе Японии появляются гигантские скульптуры животных и насекомых. Их изюминкой является то, что они изготовлены из остатков рисовой соломы, известной как "вара".
Соломенные скульптуры являются частью ежегодного фестиваля искусств Вара в префектуре Ниигата. В прошлом году традиционное мероприятие прервалось из-за COVID-19, но сейчас он представляет новую коллекцию работ, празднуя свое 13-летие.
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О фестивале
Много лет японцы используют остатки рисовой соломы в качестве корма для скота, для компоста, который возрождает грунт, и для изготовления бытовых товаров, таких как босоножки зори.
Соломенные босоножки Зари / Фото Allabout Japan
Однако с развитием сельскохозяйственных технологий и культуры фермеры все чаще обнаруживали избыток соломы. Ища способ ее утилизировать, в 2006 году они скооперировались с токийским Университетом искусств Мусасино.
Тогда профессор кафедры науки дизайна Шинго Миядзима предложил использовать солому в общем художественном проекте. Так и родился фестиваль Вара, который стартовал в 2008 году.
Соломенный кальмар / Фото Wara Art
Гигантский морж / Фото Wara Art
Изготовление соломенных скульптур
- Каждое произведение искусства, которое традиционно представлено в парке Увасекигата, который спроектировали студенты художественного университета.
- Воплотили их в жизнь ремесленники из района Нисикан. Для этого они сначала изготовили из древесины "скелет" скульптур, а затем соломой придали им нужную форму.
- В этом году гости фестиваля могут увидеть гигантского орла, медведя, моржа, кальмара и многие другие соломенные существа.
- Экспозиция продлится до конца октября.
Смотрите видео, как студенты и ремесленники создают свои удивительные скульптуры из соломы