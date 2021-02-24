Теории заговора о снеге в Техасе распространяются в сети. Пользователи тиктока пытаются доказать, что недавний снегопад, который прошел в Техасе, США, синтетический и является частью зловещего государственного заговора.

На прошлой неделе на Техас, США, обрушились сильные снегопады и морозная погода. Одним из странных отзывов о катастрофе стало распространение вирусных видеороликов в социальных сетях с теорией заговора. В своих видео пользователи сообщают, что сильный снегопад на самом деле был "фальшивым" и "создан правительством" как часть зловещего заговора, спровоцированного темной "элитой".

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Таким образом, утверждают сторонники теории заговора, правительство намеренно погрузило Техас в нынешнее состояние хаоса. В роликах люди утверждают, что снег должен таять при нагревании. В качестве доказательства пользователи показывают, что когда зажигалка или спичка приближается к сформированному снежку, он горит, а не тает.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo — SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021

Хэштег #governmentsnow (правительственный снег) набрал более 1 миллиона просмотров в тиктоке, а в Google стали популярными поисковые запросы о "фейковом снеге" и причастности к этому Билла Гейтса.

Спасибо, Билл Гейтс, за попытку заверить нас в том, что это якобы настоящий снег,

– заявила одна из авторов подобного видео.

В то время, пока некоторые пользователи предполагают, что погода может быть своего рода заговором правительства, другие думают, что здесь имеет место смоделированная реальность или даже инопланетные технологии.

Стоит добавить, что вирусные видеоролики, в которых утверждается, что снег "не тает", а вместо этого "горит", демонстрируют распространенное явление, которое ученые называют сублимацией – когда снег из твердого состояния в сложившемся снежном коме переходит сразу в газообразное, минуя жидкую стадию.