Фантазия вместо ниток: кондитер создает детализированные "вязаные" торты

Кондитерское искусство идет вперед, и мастера этого дела каждый раз удивляют нас новыми вкусами и дизайнами. Сладкие скульптуры, реалистичные рисунки и многое другое делают десерты, в том числе и торты настоящими шедеврами.

Вот и американка Лорен Водницки изготовляет такие произведения искусства. Она заняла нишу "вязаных десертов" и готовит торты, которые больше похожи на подушки или пледы.

Это интересная Мягкая керамика: женщина обивает обломки кувшинов винтажной тканью

Это очень хлопотная работа, ведь вырисовывать стежки и петли с помощью кулинарных принадлежностей довольно непросто. Особенно учитывая то, что в своих работах Лорен использует разные техники "вязания" и "плетения". Для этого необходимы точность движений, терпение и огромное желание создать настоящую красоту, достойную восхищения. Развлечения 24 подготовили подборку лучших работ кондитера.

Вот как выглядит рабочий процесс

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