Ось і американка Лорен Водніцкі виготовляє такі витвори мистецтва. Вона зайняла нішу "в'язаних" десертів та готує торти, які більше подібні на подушки чи пледи.

Це цікаво М'яка кераміка: жінка оббиває уламки глечиків вінтажною тканиною

Це дуже клопітка робота, адже вимальовувати стібки та петлі за допомогою кулінарного приладдя досить непросто. Особливо враховуючи те, що у своїх роботах Лорен використовує різні техніки "в'язання" та "плетіння". Для цього необхідні точність рухів, терпіння та величезне бажання створити справжню красу, гідну захвату. Розваги 24 підготували добірку найкращих робіт кондитерки.

Ось як виглядає робочий процес

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