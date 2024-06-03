Так, один из поклонников заметил интересный факт в книге.

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Какую новую деталь нашел поклонник

Как известно, ежегодно все ученики Хогвартса отправлялись в школу магии поездом, который отправлялся с платформы 9 ¾. Главный герой – Гарри Поттер – потерял родителей и покинул мир магии 31 октября 1981 года. На следующей странице книги описываются события, которые произошли 10 лет спустя. Рассказывается о том, что приближался уже 11-й день рождения Гарри.

Гарри начинает получать письма в течение недели, предшествующей его дню рождения, наконец в полночь в день его рождения 31 июля 1991 года. Хэгрид открывает Гарри правду и, по сути, возвращает парня в мир волшебников.

Почему это важно? Ну, посчитайте, 31 октября 1991 года пройдет ровно 10 лет с того времени, как Волдеморт убил родителей Гарри, что привело к тому, что Гарри покинул волшебный мир. Однако мальчик снова присоединился к волшебному миру за три месяца до 10-летия, что означает, что Гарри вернулся в волшебный мир за 9 ¾ лет спустя,

– подчеркнул фанат.

Другие поклонники франшизы были шокированы. Они не знали, намеренно ли автор Дж. К. Роулинг сделала это. Вот, как это комментируют фанаты:

"Это круто!".

"Об этом я и говорил своей жене!"

"Я в восторге, никогда бы не догадался".

Но в целом большинство поклонников Гарри Поттера были удивлены, когда узнали об этой скрытой детали, Они были поражены, что не заметили ее раньше.