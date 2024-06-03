Так, один з шанувальників помітив цікавий факт у книзі.

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Яку нову деталь знайшов шанувальник

Як відомо, щороку всі учні Гоґвортсу вирушали до школи магії потягом, який відправлявся з платформи 9 ¾. Головний герой – Гаррі Поттер – втратив батьків і покинув світ магії 31 жовтня 1981 року. На наступній сторінці книжки описуються події, які відбулися 10 років потому. Розповідається про те, що наближався вже 11-й день народження Гаррі.

Гаррі починає отримувати листи протягом тижня, що передує його дню народження, зрештою опівночі в день його народження 31 липня 1991 року. Гегрід відкриває Гаррі правду і, по суті, повертає хлопця у світ чарівників.

Чому це важливо? Ну, порахуйте, 31 жовтня 1991 року пройде рівно 10 років з того часу, як Волдеморт вбив батьків Гаррі, що призвело до того, що Гаррі залишив чарівний світ. Однак хлопчик знову приєднався до чарівницького світу за три місяці до 10-річчя, що означає, що Гаррі повернувся до чарівницького світу за 9 ¾ років потому,

– наголосив фанат.

Інші шанувальники франшизи були шоковані. Вони не знали, чи навмисно авторка Дж. К. Роулінг зробила це. Ось, як це коментують фанати:

"Це круто!".

"Про це я й говорив своїй дружині!"

"Я в захваті, ніколи б не здогадався".

Але загалом більшість шанувальників Гаррі Поттера були здивовані, коли дізналися про цю приховану деталь, Вони були вражені, що не помітили її раніше.