В США поклонник "Звездных войн" сорвал джекпот в "день саги"
Источник:Foxbusiness
Американец, который обожает вселенную "Звездных войн" выиграл в лотерею. Поразительно, но произошло это 4 мая - в день, который неофициально называют "днем Звездных войн".
Известно, что мужчина выиграл приз в размере 5,37 миллионов долларов.
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Счастливчик решил получить джекпот как одноразовый платеж до уплаты налогов в размере 3 609 886 долларов США.
Лучше всего то, что я большой фанат "Звездных войн", поэтому я был одет в шляпу со "Звездными войнами" и рубашку со "Звездными войнами",
– сказал победитель лотереи.
Интересно, что продавец билета также получил бонус в размере 50 000 долларов за продажу билета, который оказался главным призом.
По словам победителя, он намерен использовать призовые деньги на приобретение жилья и оплату обучения своих детей в колледже.
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