В США поклонник "Звездных войн" сорвал джекпот в "день саги"

Американец, который обожает вселенную "Звездных войн" выиграл в лотерею. Поразительно, но произошло это 4 мая - в день, который неофициально называют "днем Звездных войн".

Известно, что мужчина выиграл приз в размере 5,37 миллионов долларов.

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Счастливчик решил получить джекпот как одноразовый платеж до уплаты налогов в размере 3 609 886 долларов США.

Лучше всего то, что я большой фанат "Звездных войн", поэтому я был одет в шляпу со "Звездными войнами" и рубашку со "Звездными войнами",

– сказал победитель лотереи.

Интересно, что продавец билета также получил бонус в размере 50 000 долларов за продажу билета, который оказался главным призом.

По словам победителя, он намерен использовать призовые деньги на приобретение жилья и оплату обучения своих детей в колледже.

Ранее американка из штата Мэриленд сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочкой, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)