Фанат напечатал на 3D-принтере телевизор из "Симпсонов", который показывает "Симпсонов"

Тот самый фиолетовый телевизор, что стоял в гостиной у Симпсонов, который знаком всем поклонникам одноименного мультсериала. И на нем реально можно посмотреть известный анимационный сериал.

Пользователь Reddit под ником buba447 разработал телевизор и детали в Fusion 360 и напечатал их на Ender 3 Pro. Хотя сам телевизор небольшой, размером с ладонь, разработчик загрузил на гаджет 11 сезонов сериала. Они запускаются в случайном порядке при нажатии кнопки включения.

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В комментариях к видео buba447 рассказал, что внутри телевизора находится плата Raspberry Pi Zero и карта памяти на 32 ГБ, Pi подключен к TFT-дисплею 640x480. Чтобы поместить такое большое количество эпизодов на маленькую карту памяти, buba447 специально сжал их до разрешения для этого дисплея.

Питание обеспечивается USB-кабелем на задней панели. Кроме того, телевизор также имеет полностью рабочие кнопки – верхняя включает и выключает устройство, а нижняя – регулирует громкость звука, который выводится через динамик, который находится в основе устройства.

Работает плата под управлением Jessie Lite. Все эпизоды были сжаты специально для экрана и загружены на SD-карту. Когда Pi включается, через USB-порт на задней панели телевизора он начинает воспроизводить эпизоды в случайном порядке. Когда эпизод заканчивается, случайным образом выбирается следующий. Верхняя кнопка подключена к GPIO, она включает и выключает экран, и одновременно уменьшает громкость. Внизу находится POT, который подключен к громкоговорителю внутри,

– написал блогер.

buba447 пообещал выложить подробную инструкцию и схемы в открытый доступ, чтобы его работу смог повторить любой желающий.

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