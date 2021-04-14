Официальную страницу французского городка Бич (Bitche) 19 марта удалили из фейсбука за "нарушение правил социальной сети". На самом деле, никакого нарушения не было – алгоритм перепутал название города с англоязычным ругательным словом bitch.

После этого мэрия создала новую страницу и назвала ее Mairie 57230 (почтовый индекс города Бич). А почти через месяц после удаления предыдущую страницу все-таки восстановили.

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Мэр Бенуа Киффер рассказал, что 13 апреля с ним связался президент французского офиса Facebook. Он извинился и сообщил, что страницу уже вернули на сайт. В ответ на это мэр пригласил его и Марка Цукерберга посетить Бич и открыть для себя красоту этого города.

То, что произошло со страницей нашего города демонстрирует, насколько ограниченными являются алгоритмы. Если бы модерированием занимался человек, такого бы не случилось,

– поделился предположениями Бенуа Киффер.



13 апреля страницу восстановили / Скриншот

Этот случай заставил волноваться и другие города региона, в названиях которых есть частичка Bitche. Их представители начали переименовывать официальные страницы, чтобы их также не удалили. Например, страницу города Рорбах-ле-Бич переименовали в "Вилль-де-Рорбах". "Похоже, что Facebook охотится на слово, связанное с Рорбахом. Мы позволим вам самим представить почему ...", – так они обьяснили причину изменения названия.