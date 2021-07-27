На eBay продают воздух с концерта Канье Уэста: ставки растут

Сайт eBay известен своими необычными и забавными аукционами, где пользователи продают откровенно странные и нелепые предметы за невероятные деньги. Недавно там снова появился один из таких лотов – кто-то решил продать воздух с последнего концерта Канье Уэста.

22 июля американский рэпер представил свой новый альбом Donda на концерте в Атланте. Выход альбома запланирован на начало августа, и присутствующие на концерте могли одними из первых послушать новые композиции Канье Уэста.

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Один из фанатов исполнителя решил не только вернуть себе деньги за билет, но и хорошо заработать. Он опубликовал на сайте eBay объявление о продаже пакета с воздухом, которым дышал Канье Уэст и тысячи его поклонников на концерте.

В качестве доказательства того, что этот воздух действительно с того самого концерта, продавец прикрепил к объявлению фото пакета с надписью "Air from Donda Drop" на фоне сцены и толпы.



Пакет с воздухом с концерта Канье Уэста продают на аукционе / Фото eBay

Также он установил минимальную стартовую стоимость этого лота – 3330 долларов (почти 90 тысяч гривен). Однако через несколько дней после запуска аукциона ставки выросли до 6100 долларов (около 165 тысяч гривен). Торги продлятся до субботы, 31 июля, и вероятно, что цена вырастет еще больше.

Это уже не первый случай, когда кто-то продает воздух с концерта Канье Уэста за невероятные деньги. В 2015 году похожий пакет с концерта Yeezus продали за 60 000 долларов.

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