На Ebay начался аукцион за наггетс из McDonald's в форме героя известной игры Among Us: его цена

Посетитель McDonald's нашел неожиданный сюрприз в еде заведения. Ему попался куриный наггетс в форме товарища по команде из известной игры Among Us.

Куриный наггетс сразу был выставлен на продажу на eBay с названием "McDonald's Among Us в форме наггетса от BTS Meal". Начальная цена лота была 99 центов.

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1 июня стоимость лота составляла более 34 тысяч долларов, однако после того, как официальный твиттер Among Us разместил листинг в своей ленте – цена товара резко выросла. За полтора дня до конца аукциона лот получил 156 заявок и на полдень среды, 2 июня, ценник достиг рекордной отметки в 50 900 долларов.

За 34 443,43 доллара продается куриный самородок Among Us, и я не знаю, как к нему относиться?

Аукцион завершится в пятницу, 4 июня, когда один счастливый победитель приобретет этот наггетс.

Описание товара

Пищевой продукт имеет средний срок годности около 14 дней, и будет доставлен до окончания срока годности.

Аутентичный куриный наггетс в форме героя игры Among Us из цыпленка, который возник из комбинированной пищи.

Наггетс Among Us из McDonald's.

Состояние "употребляемое". Поставляется по почте USPS первого класса.

Товар будет заморожен, а затем упакован без воздуха, чтобы обеспечить свежесть с помощью безопасного способа доставки.



На Ebay начался аукцион за нагетс в форме героя известной игры Among Us / Фото Ebay

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