Джон Ледженд оказался в толпе, когда уличная артистка пела его песню: трогательное видео

Радха Рао, уличная певица из Бостона, США, как обычно, выступала для людей и пела популярную песню All of Me, когда заметила в толпе ее автора и исполнителя – Джон Ледженд. Несмотря на невероятное удивление, она все таки завершила композицию.