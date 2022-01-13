Джекпот в подарок: мужчина купил лотерейный билет в день рождения и выиграл 400 тысяч долларов

Американец из штата Мичиган в свой 71-й день рождения приобрел лотерейный билет. Похоже, судьба решила сделать ему подарок, ведь билет оказался выигрышным.

Подарок судьбы

Билет, купленный за 5 долларов (138 гривен), принес имениннику джекпот в размере 402 063 долларов (11,1 миллиона гривен). Об этом он узнал на следующий день, когда отправился в магазин, чтобы увидеть выигрышные числа.

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Я купил билет в свой день рождения в надежде выиграть по-крупному, но на самом деле на это трудно надеяться серьезно,

– поделился мужчина с представителями Мичиганской лотереи.

Победитель угадал 5 чисел комбинации из 5 – 1, 3, 19, 28, 29. По словам мужчины, он долго не мог поверить в свой выигрыш. Особенно у него в голове не укладывалось, что это произошло именно в его день рождения.

Он уже забрал выигранные деньги из штаб-квартиры представительства лотереи. Мужчина планирует поделиться джекпотом со своей семьей.

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61-летняя американка, имя которой не разглашают, тоже может похвастаться большой удачей. За три года она трижды выигрывала в лотерею по 50 000 долларов (1,3 миллиона гривен).

Впервые это произошло в августе 2018 года, второй раз – в октябре 2019 года, и совсем недавно, в декабре 2021 года, женщина получила уже третий джекпот.

Последний выигрыш она запланировала потратить на ремонт и обустройство дома.

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