Джефф Безос полетел в космос и вызвал волну мемов в сети

Миллиардер и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос во вторник, 20 июля, совершил успешный полет в космос на ракете New Shepard. Это историческое событие стало не только поводом для обсуждений, но и темой для многих мемов и шуток.

Пользователей сети рассмешила фаллическая формы ракеты New Shepard и время ее пребывания в космосе. Кроме того, они довольно курьезно связали полет Безоса в космос с другими новостями о нем и его компании – в интернете пошутили о налогах, которые должны платить миллиардеры, длительности перерыва, который в прошлом году установили для работников Amazon, и даже развод Безоса, который произошел еще в 2019 году.

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Развлечения 24 собрали для вас лучшие мемы и шутки о полете Джеффа Безоса в космос. Приятного просмотра и хорошего настроения!

Я скучаю по старым временам, когда тщеславные проекты миллиардеров заключались в строительстве 1000 публичных библиотек или гигантских музыкальных площадок

Джефф Безос был в космосе больше времени, чем работникам Amazon разрешено провести в туалете

Сотрудники Amazon, пока Джефф Безос в космосе

Жизнь сегодня, как "Остин Пауэрс"

"Миллиардеры пытаются понять, что им делать со своими деньгами: полететь в космос, заплатить налоги"

"Весь интернет наблюдает за полетом Джеффа Безоса в космос"

"Джефф Безос в космосе в 2021"

"Джефф Безос провел в космосе 5 минут или как это называют в Amazon – время, отведенное для перерыва в 16-часовой рабочий день"

"Новый фильм о фантастической четверке выглядит ужасно"

" – Сверху слишком круглая, она должна быть заостренной. – Они будут думать, что это огромный робот-фаллоимитатор летит навстречу"



Фото Reddit / geonosian_memes

"Илон Маск осознает, что он снова самый богатый человек на Земле, пока Безос находится в космосе"



Фото Reddit / Stelum

Довольно похоже

"Я жил среди людей. Вся их культура построена вокруг пенисов"

"Я Джефф Безос, и я собираюсь на Луну"

"Джефф Безос после взлета, когда понял, что он уже не самый богатый человек на Земле"



Фото Reddit / elch3w

"Прошло несколько часов. У Джеффа Безоса и его команды пока нет никаких неблагоприятных побочных эффектов"

"Трудно представить себе лучший результат развода, чем получить 50 миллиардов долларов, а затем ваш бывший буквально покидает планету"

"Разбудите меня, когда Безос проведет в космосе столько времени, сколько и собака"