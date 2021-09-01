Джастин Бибер стал моделью женского нижнего белья благодаря рекламному билборду: смешное фото

Несколько дней назад весь бульвар Сансет в Лос-Анджелесе имел радость наблюдать популярного певца Джастина Бибера с женскими ногами да еще и в нижнем белье. Нет, это не новый модный тренд или креативная фотосессия, а просто незавершенный рекламный билборд.

Курьезный билборд с Бибером

В понедельник, 30 августа, на стене здания отеля Andaz начали устанавливать новый билборд с фотографией Джастина Бибера, который рекламируюет модный дом Balenciaga. В какой-то момент публике открылась очень забавная картина – с верхней части билборда уже смотрел певец, но внизу до сих пор была часть рекламного фото нижнего белья SKIMS – бренда Ким Кардашян.

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Оба изображения соединились, практически идеально сохранив пропорции человеческого тела, что сделало эту ситуацию еще смешнее.



Джастин Бибер с женскими ногами​ / Фото Backgrid

Такой курьез не мог остаться без внимания пользователей интернета, поэтому фото билборда мгновенно разошлись по социальным сетям. Его даже опубликовал в инстаграм-историях актер Джейкоб Элорди.

"Мне жаль, что я смеюсь, но это очень весело"

"Джастин Бибер в рекламе Skims Balenciaga – это самое счастливое событие, о котором можно мечтать по дороге домой в понедельник"

Уже на следующий день работу над билбордом завершили, и Джастин Бибер появился на бульваре Сансет с собственными ногами. Однако эту историю забудут еще не скоро.

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