Курйозний білборд з Бібером

У понеділок, 30 серпня, на стіні будівлі готелю Andaz почали встановлювати новий білборд зі світлиною Джастіна Бібера, що рекламує модний дім Balenciaga. У якийсь момент на загал відкрилася дуже кумедна картина – з верхньої частини білборду вже дивився співак, але знизу досі була частина рекламного фото спідньої білизни SKIMS – бренду Кім Кардашян.

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Обидва зображення поєдналися, практично ідеально зберігши пропорції людського тіла, що зробило цю ситуацію ще смішнішою.



Джастін Бібер з жіночими ногами / Фото Backgrid

Такий курйоз не міг залишитися поза увагою користувачів інтернету, тож фото білборду миттєво розійшлися соціальними мережами. Його навіть опублікував в інстаграм-історіях актор Джейкоб Елорді.

"Мені шкода, що я сміюся, але це дуже весело"

"Джастін Бібер в рекламі Skims Balenciaga – це найщасливіша подія, про яку можна мріяти дорогою додому у понеділок"

Вже наступного дня роботу над білбордом завершили, і Джастін Бібер постав на бульварі Сансет з власними ногами. Проте цю історію забудуть ще не скоро.

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