Мейтленд Хенли из Австралии – один из них. Недавно его жена родила малыша, но пока она была беременной, мужчина экспериментировал, чтобы лучше понимать ее и ее чувства.
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Например, в июне он с помощью пленки примотал к себе арбуз и две дыни, и попытался прожить так целый день. Эта идея вылилась в серию видео в тиктоке, большинство из которых стали вирусными и собрали сотни тысяч и даже миллионы просмотров.
Мейтленд пытается встать с кровати
Мейтленд пытается обуться
Мейтленд пытается вылезти из ванны
Мейтленд пытается сесть за руль
Мейтленд и тяга к фастфуду
Мейтленд и двойня
Позже мужчина решил усложнить себе задачу и понять, как живут женщины, беременные двойняшками. Для этого он примотал для себя две дыни и два арбуза.
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